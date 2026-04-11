Единая лига: расписание матчей 11 апреля

В субботу, 11 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 11 апреля:

15:00 мск — «Автодор» — «Енисей»;

17:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях в 38 играх.