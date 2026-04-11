«Зенит» — «Парма»: где смотреть, во сколько начало матча за третье место Basket Cuр

В субботу, 11 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup в 17:00 по московскому времени начнётся матч за третье место между командами «Зенит» и «Бетсити Парма». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся вместе с игрой.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте турнира и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Все матчи «Финала четырёх» проходят на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матчи 1/2 финала состоялись в пятницу, 10 апреля. «Зенит» встречался с ЦСКА и уступил со счётом 74:88. Соперником пермяков стал казанский УНИКС, которому подопечные Евгения Пашутина крупно уступили 83:104.