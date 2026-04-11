Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
НБА — 2025/2026: результаты на 11 апреля, календарь, таблица

НБА: результаты игр 11 апреля
В ночь на 11 апреля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 11 апреля:

«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:102;
«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 100:118;
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 117:140;
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 112:95;
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 103:127;
«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 144:118;
«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:105;
«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 144:118;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 139:120;
«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 127:107;
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 147:101;
«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 132:136;
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:118;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:97;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 101:73.

Купер Флэгг не заслужил награду «Лучшему новичку сезона» в НБА. Объясняем почему
Купер Флэгг не заслужил награду «Лучшему новичку сезона» в НБА. Объясняем почему
