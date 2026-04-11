В ночь на 11 апреля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 11 апреля:

«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:102;

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 100:118;

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 117:140;

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 112:95;

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 103:127;

«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 144:118;

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:105;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 144:118;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 139:120;

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 127:107;

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 147:101;

«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 132:136;

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:118;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:97;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 101:73.