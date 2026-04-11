Леброн Джеймс — четвёртый игрок в истории НБА, отдавший 12 тыс. передач

41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», покорил историческую отметку в матче с «Финикс Санз» (101:73) в ночь на 11 апреля.

По итогам матча с «Финиксом» Леброн стал четвёртым игроком в истории североамериканской лиги, который отдал за свою карьеру 12 000 передач.

Лидером по этому показателю является легендарный десятикратный участник Матча звёзд НБА Джон Стоктон, на счету которого 15 806 передач. На второй строчке располагается звёздный разыгрывающий Крис Пол, завершивший карьеру в 2026-м, — 12 552 ассиста. Третий — чемпион лиги и нынешний тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд — 12 091 передача.

На пятой строчке после Леброна идёт звёздный Расселл Уэстбрук из «Сакраменто Кингз» — 10 351 передача.