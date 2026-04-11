РФБ рассматривает инцидент с тренером «Динамо» Сандлером после мата в интервью

Генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок рассказал, что в федерации рассматривают инцидент с главным тренером команды Суперлиги «Динамо» Владивосток Эдуардом Сандлером после второго поражения на стадии 1/4 финала от «Новосибирска» (89:90).

После матча Эдуард в интервью эмоционально отреагировал на поражение, использовав ненормативную лексику.

«Эдуарда Сандлера можно понять со всех сторон. Это человек, который действительно живёт баскетболом. Как тренер команды, которая выиграла регулярный чемпионат, он не может смириться со вторым поражением подряд в концовке игры, тем более с таким сценарием. Добавляет огня тот факт, что «Новосибирск» зашёл на восьмую строчку через плей-ин и, возможно, сказался фактор недооценки соперника.

Эдуард Михайлович провёл сложнейший и насыщенный сезон с точки зрения организации баскетбольных процессов в регионе, в том числе шикарно принятый «Финал четырёх» Кубка России. Победа в регулярном чемпионате вселяла уверенность на более высокие результаты, чем проигрыш в первом раунде плей-офф. Теперь права на ошибку не осталось. Все знают, что он всегда находка для журналистов и блогеров, поэтому и его послематчевые интервью такие яркие. Что касается санкций, то инцидент будет рассмотрен компетентным органом РФБ и оценён согласно регламенту», — приводит слова Дячка ТАСС.