Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Видео: Макрон подарил Папе Римскому джерси сборной Франции по баскетболу

В пятницу, 10 апреля, в Ватикане состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Папы Римского Льва XIV, в рамках которой француз подарил понтифику джерси сборной Франции по баскетболу.

На майке французской сборной действующие игроки команды оставили автографы.

На счету сборной Франции по баскетболу за время её выступлений на международной арене следующие достижения: 11 участий в Олимпийских играх и четыре серебряные медали, завоёванные в 1948, 2000, 2020, 2024 годах. Французы являются бронзовыми призёрами чемпионата мира (2009 и 2014), а также чемпионами Европы 2013 года. У сборной Франции, помимо золота на ЧЕ, три серебряные медали (1949, 2011, 2022) и шесть бронзовых (1937, 1951, 1953, 1959, 2005, 2015).

