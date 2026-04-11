Инсайдер назвал условие обмена Янниса Адетокунбо в «Бостон»

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик рассказал о возможном обмене чемпиона НБА Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» в «Бостон Селтикс».

— Появилась информация, что, возможно, существует мир, в котором «Селтикс» и Яннис объединят усилия, но для этого им пришлось бы отказаться от одного из Джеев, Брауна или Тейтума. Насколько это реально?

— Забавно. Мишель, у тебя хорошее чутьё. Я написал заметку, и, слушайте, мы, журналисты, сами решаем, когда делиться тем, что слышали из кулуаров. И это сложный случай, потому что насколько это вообще реально? Что ж, прямо сейчас в «Бостоне» в восторге от того, что у них происходит. И исторически сложилось так, что они охотятся за каждой доступной суперзвездой. Так устроено их руководство во главе с Брэдом Стивенсом. И тогда вы смотрите на это и думаете: «Погодите, зачем им это? Они же выигрывают матчи». Что ж, так устроена лига. И поэтому, думаю, это вопрос того, как закончится для них плей-офф. Потому что вы совершенно правы, что для этого обмена один из Джеев должен будет уйти. И, думаю, даже некоторый интерес в прошлом был вызван тем фактом, что они не ожидали, что Джейлен Браун, знаете, поднимется на тот уровень, на который он вышел в этом сезоне. Так что, знаете, мы должны посмотреть, как пройдёт постсезон.

Если они снова поднимут трофей, то, очевидно, этот шум, какой бы он ни был, полностью исчезнет. Если их выбьют во втором раунде, то, как и любая другая команда в этой ситуации, знаете, они будут смотреть на то, что можно поменять, — сказал Амик на YouTube-канале Run It Back on FanDuel TV.