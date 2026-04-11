Тренер «Енисея» Арсич назвал фактор, который станет решающим в матче с «Автодором»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Автодором», который начнётся сегодня, 11 апреля, в 15:00 мск.

«Автодор» одержал бы больше побед, если бы команда была в полном составе. С возвращением Душана Беслача у них появилось больше возможностей для игры в центре, и нам будет непросто ограничить его влияние. С приходом Коско и Земского они расширили ротацию и получили дополнительные сильные стороны в защите и на подборах. Команда, которая будет доминировать на подборах, скорее всего, одержит победу», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.