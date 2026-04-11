Стефен Карри обошёл Тима Данкана и вошёл в топ-22 лучших снайперов в истории НБА

38-летний американский защитник, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», по итогам матча с «Сакраменто Кингз» (118:124) вышел на 19-е место в списке снайперов североамериканской лиги.

Перед игрой «Сакраменто» на счету Стефена было 26 493 очка и он находился на 23-й строчке, между легендарным форвардом, пятикратным чемпионом НБА Тимом Данканом и чемпионом лиги Полом Пирсом (26 397). После того как Карри набрал 11 очков в матче с «Кингз», он вышел на 22-ю строчку с суммарным количеством в 26 504.

На 20-м месте располагается Доминик Уилкинс, у которого на счету 26 668 очков. На 21-м — Джордж Гервин (26 595).