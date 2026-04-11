Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри обошёл Тима Данкана и вошёл в топ-22 лучших снайперов в истории НБА

Комментарии

38-летний американский защитник, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», по итогам матча с «Сакраменто Кингз» (118:124) вышел на 19-е место в списке снайперов североамериканской лиги.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Картер - 29, Рейно - 23, Клиффорд - 20, Плауден - 20, Монк - 11, Кардуэлл - 7, Хейз - 6, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Мюррэй, Хантер, Юбэнкс
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 30, Мелтон - 17, Порзингис - 11, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Хорфорд - 10, Сантос - 7, Грин - 7, Леонс - 7, Бэсси - 6, Спенсер - 2, Ричард, Карри

Перед игрой «Сакраменто» на счету Стефена было 26 493 очка и он находился на 23-й строчке, между легендарным форвардом, пятикратным чемпионом НБА Тимом Данканом и чемпионом лиги Полом Пирсом (26 397). После того как Карри набрал 11 очков в матче с «Кингз», он вышел на 22-ю строчку с суммарным количеством в 26 504.

На 20-м месте располагается Доминик Уилкинс, у которого на счету 26 668 очков. На 21-м — Джордж Гервин (26 595).

