Бриттни Грайнер одной из первых подпишет контракт на $ 1 млн в WNBA — ESPN

35-летняя американская баскетболистка, чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер, выступающая на позиции центровой, стала первой представительницей лиги, которая подпишет контракт на $ 1 млн, о чём сообщили в ESPN.

По данным американских журналистов, Бриттни подпишет соглашение с «Коннектикут Сан».

Первой же баскетболисткой лиги, подписавшей контракт после денежной реформы в женской лиге, стала 28-летняя защитница команды «Лас-Вегас Эйсес» Джеки Янг. Джеки была выбрана на драфте WNBA 2019 года в первом раунде под общим первым номером. Играет на позиции атакующего защитника.