Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора» объяснил, что придаёт клубу мотивацию перед игрой с «Енисеем»

Тренер «Автодора» объяснил, что придаёт клубу мотивацию перед игрой с «Енисеем»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Стипе Кулиш высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который состоится сегодня, 11 апреля (15:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
2-я четверть
36 : 35
Енисей
Красноярск
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Яковлев
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин

«Главная причина, по которой наша команда демонстрирует боевой дух в каждой игре, — большое уважение, которое мы испытываем к клубу и его болельщикам.

Дополнительным источником мотивации для нас в предстоящей матче против «Енисея» является то, что мы будем играть перед нашими болельщиками. Мы чувствуем поддержку, и это придаёт нам дополнительную силу.

Многие игроки нашей команды не имеют большого опыта выступлений на таком уровне, поэтому мы очень благодарны болельщикам за поддержку. Эта энергия, несомненно, подтолкнёт наших парней к тому, чтобы выложиться по максимуму», — приводит слова Кулиша пресс-служба команды.

