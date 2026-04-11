Тренер «Автодора» объяснил, что придаёт клубу мотивацию перед игрой с «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Стипе Кулиш высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который состоится сегодня, 11 апреля (15:00 мск).

«Главная причина, по которой наша команда демонстрирует боевой дух в каждой игре, — большое уважение, которое мы испытываем к клубу и его болельщикам.

Дополнительным источником мотивации для нас в предстоящей матче против «Енисея» является то, что мы будем играть перед нашими болельщиками. Мы чувствуем поддержку, и это придаёт нам дополнительную силу.

Многие игроки нашей команды не имеют большого опыта выступлений на таком уровне, поэтому мы очень благодарны болельщикам за поддержку. Эта энергия, несомненно, подтолкнёт наших парней к тому, чтобы выложиться по максимуму», — приводит слова Кулиша пресс-служба команды.