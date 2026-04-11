Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, что нужно для того, чтобы играть так долго на высоком уровне

Комментарии

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») рассказал, за счёт чего он так долго играет на высоком уровне.

«Всё начинается задолго до того, как вы выходите на площадку. Фанаты видят нас, когда игра уже идёт, попкорн приготовлен, а огни горят. Но для того, чтобы выйти сюда, нужно гораздо больше усилий, например, жертвовать собой и проявлять дисциплину, и всё это на протяжении долгого времени, если ты хочешь быть действительно великим в этом деле и если хочешь заниматься этим долгое время.

Нужно посвятить этому очень много часов. Есть так много вещей, которые ты, возможно, хочешь сделать, но не можешь, если хочешь быть великим, но у каждого свой путь. Я говорю о своём пути, но я действительно думаю, что игра вознаграждает тех, кто вкладывает время и посвящает себя игре. Это игра бога, награждающего нас, и мы не обманываем процесс», — приводит слова Леброна аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — четвёртый игрок в истории НБА, отдавший 12 тыс. передач
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android