Леброн Джеймс рассказал, что нужно для того, чтобы играть так долго на высоком уровне

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») рассказал, за счёт чего он так долго играет на высоком уровне.

«Всё начинается задолго до того, как вы выходите на площадку. Фанаты видят нас, когда игра уже идёт, попкорн приготовлен, а огни горят. Но для того, чтобы выйти сюда, нужно гораздо больше усилий, например, жертвовать собой и проявлять дисциплину, и всё это на протяжении долгого времени, если ты хочешь быть действительно великим в этом деле и если хочешь заниматься этим долгое время.

Нужно посвятить этому очень много часов. Есть так много вещей, которые ты, возможно, хочешь сделать, но не можешь, если хочешь быть великим, но у каждого свой путь. Я говорю о своём пути, но я действительно думаю, что игра вознаграждает тех, кто вкладывает время и посвящает себя игре. Это игра бога, награждающего нас, и мы не обманываем процесс», — приводит слова Леброна аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.