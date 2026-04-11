Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никто не смотрит регулярку». Тренер «Бостона» о том, чему научился в предыдущих плей-офф

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, чему научился в предыдущих участиях в плей-офф.

«Нет никакой разницы между предсезонной игрой, игрой регулярного сезона и игрой плей-офф. Самая большая разница лишь в том, что люди не смотрят регулярный сезон, а смотрят плей-офф… Очевидно, что интенсивность, физическая борьба сильно отличаются, но вы не можете быть ослеплены мелочами и деталями, и вы должны понимать сам процесс владения мячом», — приводит слова Маззуллы Celtics on CLNS в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне «Селтикс» обеспечили себе участие в плей-офф, заняв второе место в Восточной конференции за один тур до конца.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android