«Никто не смотрит регулярку». Тренер «Бостона» о том, чему научился в предыдущих плей-офф

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, чему научился в предыдущих участиях в плей-офф.

«Нет никакой разницы между предсезонной игрой, игрой регулярного сезона и игрой плей-офф. Самая большая разница лишь в том, что люди не смотрят регулярный сезон, а смотрят плей-офф… Очевидно, что интенсивность, физическая борьба сильно отличаются, но вы не можете быть ослеплены мелочами и деталями, и вы должны понимать сам процесс владения мячом», — приводит слова Маззуллы Celtics on CLNS в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне «Селтикс» обеспечили себе участие в плей-офф, заняв второе место в Восточной конференции за один тур до конца.