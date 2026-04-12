«Црвена Звезда» продлила контракт с центровым Эбукой Изунду до 2028 года

Белградская «Црвена Звезда» объявила о продлении соглашения с нигерийским центровым Эбукой Изунду до конца сезона-2027/2028, сообщается на официальном сайте клуба.

В дебютном сезоне в Евролиге 26-летний центровой провёл 30 матчей, набирая в среднем 7,9 очка и 4,1 подбора за 14,08 минуты. Особо ярким для 26-летнего нигерийца стал отрезок в конце января: за три игры он оформил 17,3 очка, 10 подборов и 26,3 балла за полезность в среднем, а после победы над «Монако» был признан MVP тура.

Клуб подчеркнул, что у Изунду были предложения от других команд Евролиги, но нигериец изначально хотел вести переговоры именно с «Црвеной Звездой» и в итоге остался в Белграде.