Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Юты» оформили уникальное достижение в матче с «Мемфисом»

Комментарии

Защитники «Юты Джаз» Без Мбенг и Джон Кончар в домашнем матче НБА с «Мемфис Гриззлиз» (147:101) оформили трипл-даблы, выйдя со скамейки запасных.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
147 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Хинсон - 30, Мбенг - 27, Чендлер - 26, Бэйли - 23, Чьебв - 16, Уильямс - 14, Кончар - 11, Кольер, Михайлюк, Филиповски, Сенсабо, Лав
Мемфис Гриззлиз: Миллер-Уайтхэд - 21, Окани - 20, Баль - 18, Рупер - 16, Джамай - 13, Уильямсон - 13, Смолл, Проспер, Кауард, Спенсер, Джексон, Гибсон

Без Мбенг набрал 27 очков, 11 подборов и 11 передач. Джон Кончар записал на свой счёт 11 очков, 11 подборов и 10 передач. Таким образом, дуэт Мбенг — Кончар стал первым в истории лиги, в котором два игрока одной команды, вышедшие со скамейки, сделали по трипл-даблу.

«Юта» (22-59), которая занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержала одну из самых крупных побед в сезоне, а «Мемфис» (25-56) потерпел седьмое поражение подряд и находится на 12-й строчке.

Мог перепить любого, но на паркете был неудержим. Как Сабонис покорил НБА вопреки всему
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android