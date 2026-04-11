Игроки «Юты» оформили уникальное достижение в матче с «Мемфисом»

Защитники «Юты Джаз» Без Мбенг и Джон Кончар в домашнем матче НБА с «Мемфис Гриззлиз» (147:101) оформили трипл-даблы, выйдя со скамейки запасных.

Без Мбенг набрал 27 очков, 11 подборов и 11 передач. Джон Кончар записал на свой счёт 11 очков, 11 подборов и 10 передач. Таким образом, дуэт Мбенг — Кончар стал первым в истории лиги, в котором два игрока одной команды, вышедшие со скамейки, сделали по трипл-даблу.

«Юта» (22-59), которая занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержала одну из самых крупных побед в сезоне, а «Мемфис» (25-56) потерпел седьмое поражение подряд и находится на 12-й строчке.