Тренер «Локо» об игре с «Пари НН»: важно показать реакцию на болезненное поражение от ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 11 апреля (17:00 мск).

«Пари НН» – очень дисциплинированная команда. Нам нужно организовать максимальное давление на их заднюю линию, чтобы затруднить сопернику розыгрыш и получить возможность пользоваться нашим главным преимуществом – быстрыми контратаками. Важно показать правильную реакцию на болезненное поражение от ЦСКА, и то, что я сейчас вижу на тренировках, внушает оптимизм», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

В предыдущем туре краснодарцы разгромно проиграли (69:99) армейцам, что позволило ЦСКА досрочно стать победителями регулярного чемпионата сезона-2025/2026.