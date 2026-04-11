Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» об игре с «Пари НН»: важно показать реакцию на болезненное поражение от ЦСКА

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 11 апреля (17:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
1-я четверть
22 : 11
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Якушин, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хвостов, Лавренов, Шендеров, Ключенков, Зоткин

«Пари НН» – очень дисциплинированная команда. Нам нужно организовать максимальное давление на их заднюю линию, чтобы затруднить сопернику розыгрыш и получить возможность пользоваться нашим главным преимуществом – быстрыми контратаками. Важно показать правильную реакцию на болезненное поражение от ЦСКА, и то, что я сейчас вижу на тренировках, внушает оптимизм», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

В предыдущем туре краснодарцы разгромно проиграли (69:99) армейцам, что позволило ЦСКА досрочно стать победителями регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
99 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Ухов - 20, Кливленд - 17, Тримбл - 17, Жан-Шарль - 15, Уэйр - 8, Курбанов - 7, Митрович - 6, Руженцев - 4, Чадов - 2, Антонов - 2, Астапкович - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартин - 15, Шеянов - 12, Хантер - 10, Миллер - 8, Мур - 7, Ищенко - 6, Квитковских - 5, Темиров - 4, Коновалов - 2, Попов, Хаджибегович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android