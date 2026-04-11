«Автодор» обыграл «Енисей» в Единой лиге, одержав первую домашнюю победу в 2026-м

В субботу, 11 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Енисей». Хозяева площадки со счётом 75:72 (15:20; 21:17; 15:23; 24:12) обыграли гостей из Красноярска.

Саратовцы впервые победили дома в 2026 году и прервали свою шестиматчевую серию поражений в чемпионате.

Самым эффективным игроком в составе хозяев стал российский форвард Александр Евсеев, набравший по итогам матча 13 очков, семь подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+18».

У гостей отличился российский форвард Сергей Долинин — семь очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и три блок-шота при коэффициенте эффективности «+24».