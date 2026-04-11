Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
«Автодор» — «Енисей», результат матча 11 апреля 2026, счет 75:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Автодор» обыграл «Енисей» в Единой лиге, одержав первую домашнюю победу в 2026-м
Комментарии

В субботу, 11 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Енисей». Хозяева площадки со счётом 75:72 (15:20; 21:17; 15:23; 24:12) обыграли гостей из Красноярска.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 72
Енисей
Красноярск
Автодор: Мотовилов - 19, Вольхин - 14, Евсеев - 13, Клименко - 10, Земский - 9, Пранаускис - 6, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Енисей: Коулмэн - 12, Рыжов - 12, Ванин - 11, Евдокимов - 9, Артис - 8, Касаткин - 7, Долинин - 7, Ведищев - 6, Сонько, Шлегель, Скуратов, Середа

Саратовцы впервые победили дома в 2026 году и прервали свою шестиматчевую серию поражений в чемпионате.

Самым эффективным игроком в составе хозяев стал российский форвард Александр Евсеев, набравший по итогам матча 13 очков, семь подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+18».

У гостей отличился российский форвард Сергей Долинин — семь очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и три блок-шота при коэффициенте эффективности «+24».

