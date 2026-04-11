Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Майами» подписал замену Терри Розиру — Чарания

«Майами» подписал замену Терри Розиру — Чарания
Американский разыгрывающий Джамир Янг, выступавший за фарм-клуб «Майами Хит» «Су-Фолс Скайфорс», подписал стандартное двухлетнее соглашение с основной командой. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

25-летний защитник займёт место в составе «Майами Хит», освободившееся после того, как клуб принял решение расстаться с Терри Розиром. 32-летний Розир был отстранён на неопределённый срок ещё в октябре 2025 года после ареста по подозрению в участии в незаконных спортивных ставках.

В шести матчах за «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге Джамир Янг набирал в среднем 25,5 очка, 6,8 передачи и 6,0 подбора за игру.

Подробнее о ситуации с Розиром:
Ставка не сыграла. «Хит» всё-таки расстаются с Розиром после скандала с азартными играми
Ставка не сыграла. «Хит» всё-таки расстаются с Розиром после скандала с азартными играми
