Вембаньяма заявил, что будет удивлён, если не выиграет престижную награду

Вембаньяма заявил, что будет удивлён, если не выиграет престижную награду
Французский баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма выразил уверенность, что заслуживает звание «Лучшего защищающегося игрока» по итогам сезона-2025/2026. Более того, он признался, что будет удивлён, если не получит награду.

«Да. Да, я бы удивился», — цитирует Вембаньяму журналист Мэтт Гузман на своей странице в социальной сети Х.

Вембаньяма выполнил требование 65 матчей для претензии на индивидуальные награды. Француз третий год подряд лидирует в НБА по блок-шотам, в среднем делая 3,1 блока за игру.

«Спёрс» завершат регулярный чемпионат домашним матчем с «Денвер Наггетс», который состоится в ночь на 13 апреля мск.

