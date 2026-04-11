«Локомотив-Кубань» дома разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В субботу, 11 апреля, в Краснодаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 112:72 (32:14; 25:25; 24:14; 31:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеремайя Мартин, на счету которого 20 очков. В составе «Пари Нижний Новгород» лёгкий форвард Даниил Ключенков набрал 14 очков.

«Локомотив-Кубань» (25-13) занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари Нижний Новгород» (11-26) располагается на девятой строчке.