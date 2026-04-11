Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань – Пари Нижний Новгород, результат матча 11 апреля 2026, счет 112:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» дома разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги
Комментарии

В субботу, 11 апреля, в Краснодаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 112:72 (32:14; 25:25; 24:14; 31:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Мартин - 20, Миллер - 16, Хаджибегович - 13, Темиров - 11, Квитковских - 11, Мур - 8, Коновалов - 8, Рябков - 7, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 3, Шеянов - 3
Пари Нижний Новгород: Ключенков - 14, Карпенков - 13, Платонов - 13, Лукач - 11, Зоткин - 8, Хоменко - 7, Лавренов - 4, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хвостов

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеремайя Мартин, на счету которого 20 очков. В составе «Пари Нижний Новгород» лёгкий форвард Даниил Ключенков набрал 14 очков.

«Локомотив-Кубань» (25-13) занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари Нижний Новгород» (11-26) располагается на девятой строчке.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android