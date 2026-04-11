Бетсити Парма — Зенит, результат матча 11 апреля 2026, счет 89:95, Единая лига ВТБ, Basket cup — 2025/2026

«Парма» обыграла «Зенит» в матче за бронзу Basket Cup
Сегодня, 11 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 Winline Basket Cup состоялся матч за третье место «Финала четырёх» между «Зенитом» и «Бетсити Пармой». Игра завершилась со счётом 89:95 (27:19, 30:20, 18:25, 14:31) в пользу команды из Перми.

WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

Среди игроков «Зенита» лучшим стал 31-летний американский разыгрывающий Ксавьер Мун. В его активе 19 очков, семь подборов, семь передач и один перехват с коэффициентом полезности «+28».

В составе победителей лучшим оказался 26-летний американский разыгрывающий Брендан Адамс. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 14 очков, шесть подборов, 12 передач и один перехват с коэффициентом полезности «+29».

Все матчи «Финала четырёх» проходят на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матчи 1/2 финала состоялись в пятницу, 10 апреля. «Зенит» встречался с ЦСКА и уступил со счётом 74:88. Соперником пермяков стал казанский УНИКС, которому подопечные Евгения Пашутина крупно проиграли — 83:104.

