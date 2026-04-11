«Парма» обыграла «Зенит» в матче за бронзу Basket Cup

Сегодня, 11 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 Winline Basket Cup состоялся матч за третье место «Финала четырёх» между «Зенитом» и «Бетсити Пармой». Игра завершилась со счётом 89:95 (27:19, 30:20, 18:25, 14:31) в пользу команды из Перми.

Среди игроков «Зенита» лучшим стал 31-летний американский разыгрывающий Ксавьер Мун. В его активе 19 очков, семь подборов, семь передач и один перехват с коэффициентом полезности «+28».

В составе победителей лучшим оказался 26-летний американский разыгрывающий Брендан Адамс. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 14 очков, шесть подборов, 12 передач и один перехват с коэффициентом полезности «+29».

Все матчи «Финала четырёх» проходят на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матчи 1/2 финала состоялись в пятницу, 10 апреля. «Зенит» встречался с ЦСКА и уступил со счётом 74:88. Соперником пермяков стал казанский УНИКС, которому подопечные Евгения Пашутина крупно проиграли — 83:104.