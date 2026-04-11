Тренер «Лейкерс» обозначил, что ждёт от Леброна Джеймса в плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что 41-летний форвард команды Леброн Джеймс должен выполнять все ключевые функции в плей-офф из-за травм лидеров.

«Никакого снижения нагрузки или упрощённой роли. Всё, что мы можем от него ожидать — это всё. Я имею в виду, он нам нужен для организации атак, для набора очков, для защиты и подборов. Думаю, он осознаёт стоящую перед ним задачу и полностью сосредоточен. Он отлично сыграл во всех трёх матчах», — цитирует Редика Fadeaway World.

Редик также отметил, что Леброну придётся создавать моменты для партнёров и брать на себя бремя лидера в атаке.