Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский баскетболист Рудовский вышел на трансферный портал NCAA

Комментарии

Российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступавший за «Брайант Бульдогс» в первом дивизионе NCAA, принял решение выйти на трансферный портал, об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Рудовский стал самым результативным из 10 россиян, игравших в первом дивизионе NCAA в этом сезоне. Несмотря на то что конференция America East, где выступал его университет, считается слабой, а «Бульдогс» финишировали восьмыми (5-11) и вылетели в четвертьфинале, сезон для 19-летнего первокурсника выдался успешным. Он завершил регулярный чемпионат со статистикой: 31 матч (31 — в старте), в среднем 31,5 минуты на паркете, 12,9 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за игру.

Рудовский — не первый россиянин, который выходит на портал в это межсезонье. Ранее аналогичное решение принял Даниэль Зацепин. Остальные российские игроки в лиге пока не объявляли о своих планах.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android