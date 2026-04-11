Российский баскетболист Рудовский вышел на трансферный портал NCAA

Российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступавший за «Брайант Бульдогс» в первом дивизионе NCAA, принял решение выйти на трансферный портал, об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Рудовский стал самым результативным из 10 россиян, игравших в первом дивизионе NCAA в этом сезоне. Несмотря на то что конференция America East, где выступал его университет, считается слабой, а «Бульдогс» финишировали восьмыми (5-11) и вылетели в четвертьфинале, сезон для 19-летнего первокурсника выдался успешным. Он завершил регулярный чемпионат со статистикой: 31 матч (31 — в старте), в среднем 31,5 минуты на паркете, 12,9 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за игру.

Рудовский — не первый россиянин, который выходит на портал в это межсезонье. Ранее аналогичное решение принял Даниэль Зацепин. Остальные российские игроки в лиге пока не объявляли о своих планах.