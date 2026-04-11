«Пари НН» лишился шансов на попадание в плей-офф Единой лиги после поражения от «Локо»

«Пари Нижний Новгород» уступил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 72:112 и лишился шансов на выход в плей-офф. Таким образом, подопечные Сергея Козина во второй раз за последние три года пропустят финальную часть сезона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Мартин - 20, Миллер - 16, Хаджибегович - 13, Темиров - 11, Квитковских - 11, Мур - 8, Коновалов - 8, Рябков - 7, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 3, Шеянов - 3
Пари Нижний Новгород: Ключенков - 14, Карпенков - 13, Платонов - 13, Лукач - 11, Зоткин - 8, Хоменко - 7, Лавренов - 4, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хвостов

За три матча до завершения регулярного чемпионата «Пари Нижний Новгород» располагается на девятом месте в турнирной таблице Единой лиги с результатом побед и поражений 11-26. На восьмой строчке находится красноярский «Енисей» (14-23).

Напомним, что в прошлом сезоне «Пари НН» попал в плей-офф, но уже в первом раунде уступил ЦСКА со счётом 0-3 в серии.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх.

Единая лига. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Единая лига: результаты матчей 11 апреля
