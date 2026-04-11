«Пари Нижний Новгород» проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 72:112 и потерял математические шансы на попадание в восьмёрку лучших. Таким образом, определились все участники плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026.

В плей-офф сыграют московский ЦСКА (досрочный победитель регулярного чемпионата), казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», МБА-МАИ, екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей».

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 22 апреля. В последний игровой день будут проведены пять матчей.