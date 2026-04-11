Определились все участники плей-офф Единой лиги
«Пари Нижний Новгород» проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 72:112 и потерял математические шансы на попадание в восьмёрку лучших. Таким образом, определились все участники плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Мартин - 20, Миллер - 16, Хаджибегович - 13, Темиров - 11, Квитковских - 11, Мур - 8, Коновалов - 8, Рябков - 7, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 3, Шеянов - 3
Пари Нижний Новгород: Ключенков - 14, Карпенков - 13, Платонов - 13, Лукач - 11, Зоткин - 8, Хоменко - 7, Лавренов - 4, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хвостов
В плей-офф сыграют московский ЦСКА (досрочный победитель регулярного чемпионата), казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», МБА-МАИ, екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей».
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 22 апреля. В последний игровой день будут проведены пять матчей.
