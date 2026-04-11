Тренер «Автодора» Кулиш назвал основную мотивацию команды на победный матч с «Енисеем»

Главный тренер саратовского «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (75:72), которая стала для его команды первой на домашней площадке в 2026 году.

«Возможность подарить болельщикам первую домашнюю победу в 2026 году стала для нас основной мотивацией. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает и заряжает нас энергией. Для нас важно, что фанаты понимают, насколько сильно мы выкладываемся в каждой игре. Многие наши игроки никогда не сталкивались с таким уровнем давления, и сегодня это было заметно. Мы допускали ошибки, теряли мяч, но благодаря характеру смогли завоевать эту победу. Большое спасибо болельщикам за поддержку!» — приводит слова Кулиша официальный сайт Единой лиги.