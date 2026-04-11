Тренер «Енисея» Арсич: «Автодор» действовал с большей энергией и лучше боролся за подбор

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич назвал причины поражения своей команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (72:75).

«Поздравляю «Автодор» с победой. Сегодня они действовали с большей энергией и лучше боролись за подбор, что стало решающим фактором, как и в нашей первой игре в Саратове. Они совершили на 10 подборов больше и, несмотря на допущенные ошибки, смогли выиграть», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

«Енисей» лидировал на старте, а в начале второй четверти и вовсе вёл «+9», однако не смог удержать преимущество. В последние две минуты гости не набрали ни одного очка.