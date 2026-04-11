Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич: «Автодор» действовал с большей энергией и лучше боролся за подбор

Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич назвал причины поражения своей команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (72:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 72
Енисей
Красноярск
Автодор: Мотовилов - 19, Вольхин - 14, Евсеев - 13, Клименко - 10, Земский - 9, Пранаускис - 6, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Енисей: Коулмэн - 12, Рыжов - 12, Ванин - 11, Евдокимов - 9, Артис - 8, Касаткин - 7, Долинин - 7, Ведищев - 6, Сонько, Шлегель, Скуратов, Середа

«Поздравляю «Автодор» с победой. Сегодня они действовали с большей энергией и лучше боролись за подбор, что стало решающим фактором, как и в нашей первой игре в Саратове. Они совершили на 10 подборов больше и, несмотря на допущенные ошибки, смогли выиграть», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

«Енисей» лидировал на старте, а в начале второй четверти и вовсе вёл «+9», однако не смог удержать преимущество. В последние две минуты гости не набрали ни одного очка.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android