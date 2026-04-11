Тренер «Енисея» Арсич: «Автодор» действовал с большей энергией и лучше боролся за подбор
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич назвал причины поражения своей команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (72:75).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 72
Енисей
Красноярск
Автодор: Мотовилов - 19, Вольхин - 14, Евсеев - 13, Клименко - 10, Земский - 9, Пранаускис - 6, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Енисей: Коулмэн - 12, Рыжов - 12, Ванин - 11, Евдокимов - 9, Артис - 8, Касаткин - 7, Долинин - 7, Ведищев - 6, Сонько, Шлегель, Скуратов, Середа
«Поздравляю «Автодор» с победой. Сегодня они действовали с большей энергией и лучше боролись за подбор, что стало решающим фактором, как и в нашей первой игре в Саратове. Они совершили на 10 подборов больше и, несмотря на допущенные ошибки, смогли выиграть», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.
«Енисей» лидировал на старте, а в начале второй четверти и вовсе вёл «+9», однако не смог удержать преимущество. В последние две минуты гости не набрали ни одного очка.
