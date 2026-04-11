Лука Дончич может вернуться ко второму раунду плей-офф — Ekipa

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после травмы бедра, прошёл первый курс терапии в Европе и прилетел в Словению к дочерям. У баскетболиста есть шансы восстановиться ко второму раунду плей-офф НБА, сообщает Ekipa.

Визит в столицу Словении был согласован с руководством «Лейкерс». Дончич начал лечение в Испании, после чего отправился к семье. В ближайшее время он вернётся в Мадрид для прохождения второго этапа терапии. Нынешний график восстановления оставляет словенскому защитнику шансы на возвращение в строй ко второму раунду плей-офф.

«Лейкерс» уже гарантировали себе участие в плей-офф и преимущество домашней площадки в первом раунде.