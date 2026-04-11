Карасёв — о поражении «Зенита»: не имеем права так играть перед своими болельщиками

Карасёв — о поражении «Зенита»: не имеем права так играть перед своими болельщиками
Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал поражение от «Бетсити Пармы» в матче за третье место «Финала четырёх» Winline Basket Cup. Игра закончилась со счётом 89:95.

WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

— Какие эмоции у команды от поражения? К сожалению, оно получилось очень обидным, как и вчерашнее.
— Максимально опустошённые эмоции. Не имеем права так играть перед своими болельщиками. Играли три четверти неплохо, вели 20 очков, но так беззубо пропускать рывок 20:0 в концовке матча перед своими болельщиками просто недопустимо.

— Тот факт, что не удалось выиграть медали на Basket Cup, сказывается на морали, настрое команды в преддверии плей-офф сезона?
— Надо максимально выкинуть эти два проигрыша из головы, потому что сейчас самая главная часть сезона. Игры с УНИКСом и ЦСКА непосредственно перед плей-офф станут проверкой для нас. Сейчас надо как-то забыть об этом и к 15 апреля подготовиться по максимуму, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

