Карасёв — о поражении «Зенита»: не имеем права так играть перед своими болельщиками

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал поражение от «Бетсити Пармы» в матче за третье место «Финала четырёх» Winline Basket Cup. Игра закончилась со счётом 89:95.

— Какие эмоции у команды от поражения? К сожалению, оно получилось очень обидным, как и вчерашнее.

— Максимально опустошённые эмоции. Не имеем права так играть перед своими болельщиками. Играли три четверти неплохо, вели 20 очков, но так беззубо пропускать рывок 20:0 в концовке матча перед своими болельщиками просто недопустимо.

— Тот факт, что не удалось выиграть медали на Basket Cup, сказывается на морали, настрое команды в преддверии плей-офф сезона?

— Надо максимально выкинуть эти два проигрыша из головы, потому что сейчас самая главная часть сезона. Игры с УНИКСом и ЦСКА непосредственно перед плей-офф станут проверкой для нас. Сейчас надо как-то забыть об этом и к 15 апреля подготовиться по максимуму, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.