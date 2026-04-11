Сани Бечирович назвал сотрудничество с Деяном Радоньичем феноменальным

Сани Бечирович назвал сотрудничество с Деяном Радоньичем феноменальным
Генеральный менеджер санкт-петербургского «Зенита» Сани Бечирович высказался о работе с главным тренером команды Деяном Радоньичем.

«Мы проводим вместе очень много времени. У нас феноменальное сотрудничество. Я могу говорить о Деяне только в превосходной степени. Он сразу же после прихода установил свою концепцию. Мы значительно улучшили игру в защите. Он хорошо вписался в атмосферу. Игроки его любят и уважают, и все приняли его идею. Учитывая то, как он структурирует игру, для нашей команды было исключительно важно, чтобы пришёл именно он. Где бы он ни работал, он всегда действовал честно и справедливо», — цитирует Бечировича Meridian Sport.

Материалы по теме
Единая лига: результаты матчей 11 апреля
