Карасёв: надо играть до последней секунды и не расслабляться, если хотим что-то выиграть

Комментарии

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, какие уроки команда вынесла из поражений в Winline Basket Cup перед матчами с ЦСКА и УНИКСом в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. «Зенит» проиграл московскому ЦСКА (74:88) и пермской «Бетсити Парме» (89:95).

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 25, Кливленд - 16, Уэйр - 11, Ухов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 5, Антонов - 3, Астапкович - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов
Зенит: Мартюк - 15, Джузэнг - 14, Мун - 13, Шаманич - 13, Фрейзер - 9, Емченко - 5, Воронцевич - 3, Бако - 2, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Узинский
WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

— «Зенит» ждёт ещё один матч с ЦСКА и УНИКСом в регулярном сезоне. Какие уроки вынесли из вчерашней и сегодняшней встреч, чтобы навязать борьбу через пару недель?
— Надо играть с первой до последней секунды. Ни в коем случае нельзя расслабляться ни с одной командой, потому что, когда мы расслабляемся, получается вот то, что получилось сегодня. Команда (речь о «Парме». — Прим. «Чемпионата») чувствует соперника, прилив энергии. У нас, наоборот, какое-то упадочное состояние. Надо с концентрацией и с полной самоотдачей играть с первой до последней секунды, если мы хотим что-то выиграть, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
