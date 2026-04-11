Карасёв: надо играть до последней секунды и не расслабляться, если хотим что-то выиграть

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, какие уроки команда вынесла из поражений в Winline Basket Cup перед матчами с ЦСКА и УНИКСом в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. «Зенит» проиграл московскому ЦСКА (74:88) и пермской «Бетсити Парме» (89:95).

— «Зенит» ждёт ещё один матч с ЦСКА и УНИКСом в регулярном сезоне. Какие уроки вынесли из вчерашней и сегодняшней встреч, чтобы навязать борьбу через пару недель?

— Надо играть с первой до последней секунды. Ни в коем случае нельзя расслабляться ни с одной командой, потому что, когда мы расслабляемся, получается вот то, что получилось сегодня. Команда (речь о «Парме». — Прим. «Чемпионата») чувствует соперника, прилив энергии. У нас, наоборот, какое-то упадочное состояние. Надо с концентрацией и с полной самоотдачей играть с первой до последней секунды, если мы хотим что-то выиграть, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.