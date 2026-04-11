Спортдиректор «Зенита» Сани Бечирович высоко оценил уровень клубов Единой лиги

Генеральный менеджер «Зенита» Сани Бечирович высказался о Единой лиге ВТБ и ответил на вопрос о возможных перспективах российских команд в Евролиге.

«Лига действительно немного отличается от Евролиги, АБА-лиги, чемпионата Греции. Здесь большее значение имеет индивидуальное и особенно физическое качество игроков, потому что все местные игроки великолепно подготовлены атлетически. У меня только положительные слова. Организация на высоком уровне.

Нас нет в Евролиге, но, безусловно, с соответствующим усилением составов мы могли бы. Все мы — «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив» — нуждаемся в дополнении составов, чтобы мы могли с ними сразиться. Евролига за последние два года невероятно прогрессировала», — приводит слова Бечировича Meridian Sport.