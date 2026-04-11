Корстин — о бронзе «Пармы»: пермяки сегодня просто герои. Это выдающийся результат

Корстин — о бронзе «Пармы»: пермяки сегодня просто герои. Это выдающийся результат
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Бетсити Пармы» над «Зенитом» (95:89) в матче за третье место Winline Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

«Пермяки сегодня просто герои, потому что команда ещё в полуфинале против УНИКСа играла в укороченном составе. Сегодня «Парма» потеряла ещё несколько игроков из-за вируса и сражалась всемером. Но здесь сработал эффект «наоборот» — те игроки, которые остались, показали характер и доказали, что они не просто так попали в «Финал четырёх».

На данный момент этот матч за третье место и рывок «Пармы» 20:0 стали своеобразной кульминацией нашего турнира. И, конечно, это большое достижение для пермяков — третье место в Basket Cup, где участвовали и «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Это выдающийся результат для Перми и болельщиков команды. Никто не ожидал такой развязки в матче за третье место — тем интересен баскетбол и прекрасен.

Завтра финал, в котором сыграют ЦСКА и УНИКС, и этот решающий матч тоже может принести болельщикам много незабываемых эмоций», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
