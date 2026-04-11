Корстин — о бронзе «Пармы»: пермяки сегодня просто герои. Это выдающийся результат

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Бетсити Пармы» над «Зенитом» (95:89) в матче за третье место Winline Basket Cup.

«Пермяки сегодня просто герои, потому что команда ещё в полуфинале против УНИКСа играла в укороченном составе. Сегодня «Парма» потеряла ещё несколько игроков из-за вируса и сражалась всемером. Но здесь сработал эффект «наоборот» — те игроки, которые остались, показали характер и доказали, что они не просто так попали в «Финал четырёх».

На данный момент этот матч за третье место и рывок «Пармы» 20:0 стали своеобразной кульминацией нашего турнира. И, конечно, это большое достижение для пермяков — третье место в Basket Cup, где участвовали и «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Это выдающийся результат для Перми и болельщиков команды. Никто не ожидал такой развязки в матче за третье место — тем интересен баскетбол и прекрасен.

Завтра финал, в котором сыграют ЦСКА и УНИКС, и этот решающий матч тоже может принести болельщикам много незабываемых эмоций», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.