Чемпион НБА предрёк Гилджес-Александеру место в топ-20 лучших игроков всех времён

Бывший игрок «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА 2016 года Ричард Джефферсон заявил, что баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может войти в число 15-20 лучших игроков в истории лиги, если выиграет ещё один титул MVP и чемпионство.

«Он действительно тот самый парень. Позвольте мне сказать: если они получат лучший посев, выиграют чемпионат, а он возьмёт ещё один MVP финала, то речь пойдёт уже не о топ-25. Мы будем говорить о том, где он находится в диапазоне топ-20, топ-15. Это реальная вещь. Одно только резюме: два MVP регулярного сезона, два MVP финала. И это не просто сравнение. У Кевина Дюранта один MVP регулярного сезона и несколько титулов лучшего снайпера. Похоже, у Шея тоже будет несколько титулов лучшего снайпера», — сказал Джефферсон в подкасте Road Trippin' Show на YouTube.

