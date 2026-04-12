Пашутин — о победе над «Зенитом»: проигрывали 20 очков, но сказали ребятам не сдаваться

Пашутин — о победе над «Зенитом»: проигрывали 20 очков, но сказали ребятам не сдаваться
Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (95:89) в матче за третье место Winline Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

«Во‑первых, хочу поздравить всю организацию, город Пермь, «Парму», руководство и, конечно, спасибо за организацию. Для нас большая честь попасть в такую компанию, где есть ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

Мы постарались быть конкурентоспособными. Но сегодня мы, даже проигрывая 20 очков, сказали ребятам: «Не сдавайтесь, старайтесь играть от защиты и в нападении двигать мяч». Я думаю, что третья, и особенно четвёртая четверть — мы сыграли 31:14 — это позволило нам вернуться в игру. Рад этой победе, ребята заслужили, учитывая, что у нас четверых игроков не было.

Это хорошее подспорье для того, чтобы подготовиться к плей-офф. Пока не знаем, с «Локомотивом-Кубань» или «Зенитом», но эта победа даст нам уверенность. И так у нас хорошая «химия», но победа нас ещё больше объединит», — сказал Пашутин на пресс-подходе после игры.

