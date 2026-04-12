Экс-возлюбленная Энтони Эдвардса заявила о преднамеренном сокрытии им средств от алиментов

Атакующего защитника и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса обвинили в сокрытии активов для уклонения от выплат алиментов на дочь Обри. Соответствующие документы бывшая партнёрша баскетболиста Айеша Ховард подала в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Согласно материалам, полученным Page Six, Ховард утверждает, что обнаружила «неоспоримые доказательства» деловых связей 24-летнего баскетболиста с Калифорнией. Ранее под присягой Эдвардс заявлял об отсутствии личных и бизнес-контактов со штатом, чтобы оспорить юрисдикцию суда.

Отметим, что годовой доход баскетболиста превышает $ 45 млн долларов. Эдвардс уже отказался от прав на опеку и встречи с ребёнком.