Мартин заявил, что «Лейкерс» вылетят в первом раунде плей-офф НБА из-за белых игроков

Бывший бигмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также участник Матча всех звёзд лиги Кеньон Мартин поделился своим мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем плей-офф, выразив сомнения в их успехе. В частности, он отметил, что количество белых баскетболистов в команде, по его мнению, может помешать «Лейкерс» продвинуться дальше по турнирной сетке.

«В любом случае вы [«Лейкерс»] бы вылетели в первом раунде, хоть как крути. Вы выпускаете четверых белых парней на площадку — да вы с таким составом вообще ни у кого не выиграете. Покажите мне хотя бы одну реально успешную команду с таким количеством белых. Ларри Бёрд — это вообще отдельная история, он не в счёт. Дэнни Эйндж — ну это вообще какой-то крысёныш, ещё и людей кусает, его тоже не учитываем. Билл Уолтон — хиппи до мозга костей. Кевин Макхэйл, может быть, единственный, кто хоть немного в тему.

Короче, смысл вот в чём: Лука [Дончич] даже в идеальном состоянии вообще не играет в защите, и это большая проблема. С защитой у него всегда беда, зато, если набирает 35, ещё можно держаться, но если он не в форме — держитесь. Если твой второй по значимости — это Остин Ривз, чтобы выигрывать, ему придётся набрасывать по 24-26 очков за игру. Люк Кеннард вообще никого защитить не может — ну разве что от кофейной кружки, зато бросать умеет, не спорю. А ещё вы выпускаете какого-то Джейка [Ларэвию]. Да вы с таким подбором состава вообще ни у кого не выиграете», — заявил Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.