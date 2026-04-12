Стефен Карри объяснил, почему «Голден Стэйт» ещё рано списывать со счетов

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что мотивирует его продолжать играть, несмотря на участившиеся травмы и тот факт, что «Голден Стэйт» занимает лишь 10-е место в Западной конференции — это худший возможный посев для попадания в плей-ин.

«Само то, что у меня есть шанс выйти на площадку, уже накладывает определённые ожидания. Победа, поражение, борьба за чемпионство — пока нас не выбили, мы будем подходить к каждому матчу одинаково», — приводит слова Карри издание KNBR в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Стефен Карри сыграл в 42 матчах регулярного чемпионата. В этих встречах «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли 24 раза и проиграли 18 раз (57,1% побед). В тех 39 играх, которые Карри пропустил, команда одержала только 13 побед при 26 поражениях (33,3% побед).