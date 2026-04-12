Пол Пирс: пора Эмбииду двигаться дальше. В «Филадельфии» нужно начинать перестройку

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что звёздному центровому Джоэлу Эмбииду стоит уйти из «Филадельфии Сиксерс». Кроме того, Пирс отметил, что другим суперзвёздам лиги также следует задуматься о смене команды предстоящим летом.

«Пора Джоэлу Эмбииду двигаться дальше. В «Филадельфии» нужно начинать перестройку, строить команду вокруг Тайриза Макси и Ви Джея Эджкомба, понимаете, о чём я? Большому парню пора на Запад — пусть колено получит немного солнечного света. Всё, хватит уже этого Trust the Process; 10 лет пытались верить — хватит, процесс закончился.

Джа Моранту? Пусть ему дадут немного свежего воздуха, реально. Ему нужен новый старт, он даже этот сезон толком не доиграл, просто выдохся морально. Яннису [Адетокунбо] тоже пора сменить обстановку. И Зайону [Уильямсону] нужен свежий воздух, он может встряхнуть, например, «Индиану» или что-то вроде того», — заявил Пирс в рамка подкаста Кевина Гарнетта.