«Теперь я понимаю». Экс-игрок «Лейкерс» Винсент рассказал, каково это — играть с Леброном

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Гэйб Винсент, ранее выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался по поводу совместного выступления с именитым лёгким форвардом Леброном Джеймсом.

«Играть рядом с Леброном Джеймсом — это особый опыт. Его баскетбольный интеллект, умение читать игру и скорость мышления настолько впечатляют, что порой тебе остаётся лишь оказаться на своём месте, быть готовым к броску и выполнять свою задачу. Иногда до сих пор обсуждают будто бы сказанные им слова в мой адрес — на самом деле это не так. Теперь, глядя на ситуацию со стороны, я понимаю, как всё устроено. Месяц назад у меня спросили: «Что значит быть частью «Лейкерс» и общаться с прессой?»

В ответ я спросил: «А каково это вам — говорить о нас?» Ведь вы всегда должны упоминать Леброна, даже если особо нечего добавить — его имя обязательно всплывает. Вы задаёте мне вопрос, а я хотел бы узнать, каково это для вас — всё время говорить о нём. Леброн — исключительный спортсмен. О нём невозможно не упомянуть, когда речь идёт о баскетболе, и это многое говорит о его масштабе. Кроме того, к «Лейкерс» всегда приковано огромное внимание», — сказал Винсент на YouTube-канале Out The Mud Podcast.