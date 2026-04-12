Basket Cup: расписание финального дня 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится финальный игровой день в рамках «Финала четырёх», где поклонников российского баскетбола ждёт единственная решающая встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Basket Cup. «Финал четырёх». Расписание на 12 апреля:

14:00 мск — ЦСКА — УНИКС.

Это первый внутрисезонный международный турнир, который организовала Единая лига. В нынешнем сезоне в нём приняло участие восемь команд, разделённых на две группы. В группе А выступали ЦСКА, «Бетсити Парма», «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега». В группе В — УНИКС, «Зенит», «Уралмаш» и представитель Боснии и Герцеговины «Игокеа».