ЦСКА — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча финала Basket Cup

В воскресенье, 12 апреля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup в 14:00 по московскому времени начнётся финальный матч между двумя лидерами сезона — ЦСКА и УНИКСом.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте турнира и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

Все матчи «Финала четырёх» проходят на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. В полуфинале москвичи победили «Зенит» (88:74), а казанцы крупно обыграли «Бетсити Парму» (104:83). В субботу пермяки смогли отыграть 20-очковое отставание у «Зенита» (95:89) и завоевали бронзу турнира.