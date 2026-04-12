Евролига: расписание матчей 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матча на 12 апреля:

22:15 мск — «Маккаби Т-А» — «Хапоэль Т-А».

После 37 матчей регулярного чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Олимпиакос» с 25 победами и 12 поражениями. На втором месте располагается «Валенсия» (24 победы и 13 поражений). Следом идут «Реал Мадрид» и «Фенербахче», которые имеют одинаковый баланс — по 23 победы и 14 поражений.