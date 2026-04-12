Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воронцевич отреагировал на поражение «Зенита» от «Пармы» в матче за 3-е место в Basket Cup

Комментарии

38-летний российский форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич отреагировал на поражение от «Бетсити Пармы» (89:95) в матче за третье место Winline Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

«Парма» вообще всегда играет здорово, на них никакого давления не оказывалось. Причём узнал позже, что многие ребята у них отравились, заболели и чувствовали себя не очень. Поэтому надо поздравить их с победой — они заслуженно выиграли.

Мы вели, и это говорит о том, что нужно быть сконцентрированными все 40 минут и не считать, даже при преимуществе в 20 очков, что победа у тебя в кармане. Сегодняшний матч показывает всем нам — и опытным, и неопытным — что нужно быть сконцентрированными все 40 минут», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android