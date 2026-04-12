Воронцевич отреагировал на поражение «Зенита» от «Пармы» в матче за 3-е место в Basket Cup

38-летний российский форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Воронцевич отреагировал на поражение от «Бетсити Пармы» (89:95) в матче за третье место Winline Basket Cup.

«Парма» вообще всегда играет здорово, на них никакого давления не оказывалось. Причём узнал позже, что многие ребята у них отравились, заболели и чувствовали себя не очень. Поэтому надо поздравить их с победой — они заслуженно выиграли.

Мы вели, и это говорит о том, что нужно быть сконцентрированными все 40 минут и не считать, даже при преимуществе в 20 очков, что победа у тебя в кармане. Сегодняшний матч показывает всем нам — и опытным, и неопытным — что нужно быть сконцентрированными все 40 минут», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.