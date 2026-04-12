Баскетбол Новости

Флэгг вышел на второе место по матчам с 30+ очками среди тинейджеров в НБА

Комментарии

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг поднялся на второе место в истории НБА по количеству матчей с 30 и более очками среди игроков младше 20 лет. Теперь на его счету 11 таких игр, больше только у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который провёл 20 матчей с 30+ очками в этом возрасте.

В последней игре с «Сан-Антонио Спёрс» Флэгг стал самым результативным игроком «Далласа», набрав 33 очка. Также он добавил шесть подборов и пять передач, однако команда всё равно потерпела поражение.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Фокс - 18, Джонсон - 17, Барнс - 15, Шампани - 14, Харпер - 13, Брайант - 12, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Корнет - 2, Олиник, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Даллас Маверикс: Флэгг - 33, Кристи - 16, Миддлтон - 14, Джонсон - 13, Нембард - 13, Пулакидас - 12, Сиссе - 7, Смит - 6, Пауэлл - 4, Багли III - 2, Маршалл, Вашингтон

Ранее Флэгг отметился ещё одним достижением: он повторил рекорд Уилта Чемберлена, набрав 96 очков суммарно за два матча.

Сейчас читают:
Мог перепить любого, но на паркете был неудержим. Как Сабонис покорил НБА вопреки всему
Мог перепить любого, но на паркете был неудержим. Как Сабонис покорил НБА вопреки всему
