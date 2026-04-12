Флэгг вышел на второе место по матчам с 30+ очками среди тинейджеров в НБА

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг поднялся на второе место в истории НБА по количеству матчей с 30 и более очками среди игроков младше 20 лет. Теперь на его счету 11 таких игр, больше только у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который провёл 20 матчей с 30+ очками в этом возрасте.

В последней игре с «Сан-Антонио Спёрс» Флэгг стал самым результативным игроком «Далласа», набрав 33 очка. Также он добавил шесть подборов и пять передач, однако команда всё равно потерпела поражение.

Ранее Флэгг отметился ещё одним достижением: он повторил рекорд Уилта Чемберлена, набрав 96 очков суммарно за два матча.