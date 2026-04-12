Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо условие, при котором Никола Йокич сможет претендовать на индивидуальные награды

Комментарии

Стало известно, при каком условии лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич сохранит право на участие в распределении индивидуальных наград по итогам сезона.

Сербский центровой должен провести не менее 15 минут в заключительном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Его статус перед встречей указан как «под вопросом».

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер» второй матч подряд выводит из состава бóльшую часть основной ротации, готовясь к плей-офф. Это решение может повлиять и на положение команды в таблице: сейчас «Наггетс» идут третьими на Западе (53-28), но могут опуститься на четвёртое место. Итог встречи повлияет и на сетку плей-офф: при третьем месте «Денвер» сыграет с «Миннесотой», при четвёртом — с «Хьюстоном».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android