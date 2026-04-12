Названо условие, при котором Никола Йокич сможет претендовать на индивидуальные награды

Стало известно, при каком условии лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич сохранит право на участие в распределении индивидуальных наград по итогам сезона.

Сербский центровой должен провести не менее 15 минут в заключительном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Его статус перед встречей указан как «под вопросом».

«Денвер» второй матч подряд выводит из состава бóльшую часть основной ротации, готовясь к плей-офф. Это решение может повлиять и на положение команды в таблице: сейчас «Наггетс» идут третьими на Западе (53-28), но могут опуститься на четвёртое место. Итог встречи повлияет и на сетку плей-офф: при третьем месте «Денвер» сыграет с «Миннесотой», при четвёртом — с «Хьюстоном».