Россиянин Александр Савков дебютировал в основной команде «Сарагосы»

В субботу, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании по баскетболу 20-летний российский игрок Александр Савков, играющий на позиции защитника за молодёжную команду «Сарагосы», совершил дебют за основной состав испанского коллектива.

«Касадемонт Сарагоса» на своей домашней площадке принимала команду «Лерида». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 107:91. Россиянин провёл на паркете 1.04, отметившись за это время одной попыткой трёхочкового броска, одним фолом и коэффициентом эффективности «-2».

Лучшим в его команде стал американец Девин Робинсон, набравший 27 очков, четыре подбора, две передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+35».