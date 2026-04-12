«Уникальный матч». Кущенко отреагировал на камбэк «Пармы» в матче с «Зенитом» в Basket Cup

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу «Бетсити Пармы» в матче за третье место Winline Вasket Cup с «Зенитом» (95:89), в ходе которого пермяки отыграли разницу в 20 очков.

«Это был уникальный матч за третье место. «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер. Проигрывать 20 очков к четвёртой четверти и суметь вырвать победу — это удивительно. Часто матчи за третье место бывают незрелищными. Но игра получилась на загляденье.

Пермские болельщики в большом количестве приехали в Питер, и их поддержка, безусловно, помогла вырвать победу команде. Воспитанники пермской школы сразу после победы побежали благодарить болельщиков неслучайно», — приводит слова Кущенко ТАСС.