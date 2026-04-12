Маззулла высказался об адаптации Вучевича в «Бостоне»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал игру центрового команды Николы Вучевича после перехода в команду из «Чикаго Буллз» и отметил сложности, с которыми столкнулся центровой.

«Вы недооцениваете, насколько тяжёлым был для него этот переход. Он пришёл из «Чикаго», где был в старте, где у него были свои привычки, всё было понятно и комфортно. А тут — совершенно другая ситуация: выходить со скамейки, разбираться в новых схемах, играть с другими партнёрами.

Нельзя недооценивать, сколько времени нужно, чтобы к этому привыкнуть, особенно для ветерана, который уже давно в лиге. И то, как он с этим справился, было огромным плюсом для нас», — приводит слова Маззуллы журналист Джастин Тюрпин.