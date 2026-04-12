Никола Йокич за два года сделал больше трипл-даблов, чем Эмбиид провёл матчей в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич за последние два года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оформил больше трипл-даблов, чем звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид за это же время провёл матчей. На этот факт обратил внимание статистический портал Onyx в социальной сети X.

За указанный период Йокич записал на свой счёт 73 трипл-дабла, тогда как Эмбиид принял участие лишь в 64 встречах. Напомним, сербский баскетболист трижды становился обладателем приза MVP — в сезонах 2020/2021, 2021/2022 и 2023/2024. Эмбиид был признан самым ценным игроком по итогам сезона-2022/2023.